ФОТО: Противники 9 мая принесли гроб к монументу в Пардаугаве

Политический активист Айнис Спрогис и его единомышленники принесли к памятнику Освободителям Риги гроб и траурный венок. Об этом сам Спрогис похвастался у себя в Twitter, упрекнув в мягкотелости мэра Риги Мартиньша Стакиса, который не может запретить возложение цветов.

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По словам очевидицы Светланы Зиминой-Гинтер, люди с гробом водрузили его прямо в цветы у подножья монумента, сфотографировались, сели в автомобиль и уехали.

"На гробу во время фотосессии пикетчиков лежал флаг Латвии, с надписью на гробу 250 000. Потом флаг забрали, оставили только голый муляж с цифрами", — рассказала она.

По ее словам, прохожие вызвали полицию, потому что в гробу могло быть что угодно. Муляж гроба забрали в участок на проверку.

Как объяснили активисты, 9 мая — это день полного восстановления коммунистического террора, в результате оккупации которого Латвия потеряла 250 000 граждан, не менее 49 000 депортированных, 100 000 незаконно призванных в Красную Армию, а также 100 000 человек, ставших беженцами.

Это не первый раз, когда Спрогис устраивает подобные акции. В 2018 году он был задержан и выдворен из парка Победы. В тот день Спрогис стоял в парке с плакатом, на котором было написано: "Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык".

Против Спрогиса было начато административное дело, однако потом оно было закрыто.