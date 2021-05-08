ФОТО: Противники 9 мая принесли гроб к монументу в Пардаугаве

Политический активист Айнис Спрогис и его единомышленники принесли к памятнику Освободителям Риги гроб и траурный венок. Об этом сам Спрогис похвастался у себя в Twitter, упрекнув в мягкотелости мэра Риги Мартиньша Стакиса, который не может запретить возложение цветов.
По словам очевидицы Светланы Зиминой-Гинтер, люди с гробом водрузили его прямо в цветы у подножья монумента, сфотографировались, сели в автомобиль и уехали.
"На гробу во время фотосессии пикетчиков лежал флаг Латвии, с надписью на гробу 250 000. Потом флаг забрали, оставили только голый муляж с цифрами", — рассказала она.
По ее словам, прохожие вызвали полицию, потому что в гробу могло быть что угодно. Муляж гроба забрали в участок на проверку.
Как объяснили активисты, 9 мая — это день полного восстановления коммунистического террора, в результате оккупации которого Латвия потеряла 250 000 граждан, не менее 49 000 депортированных, 100 000 незаконно призванных в Красную Армию, а также 100 000 человек, ставших беженцами.
Это не первый раз, когда Спрогис устраивает подобные акции. В 2018 году он был задержан и выдворен из парка Победы. В тот день Спрогис стоял в парке с плакатом, на котором было написано: "Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык".
Против Спрогиса было начато административное дело, однако потом оно было закрыто.
Aiznesām "atbrīvotājiem" 9.maija instalāciju kā atgādinājumu tam, ka nekas nav aizmirsts. Kauns par @RigasDome un @MStakis mīkstmiesību. #9may #9maijs #9май pic.twitter.com/tUPMNSfSIW— Ainis Sproģis (@ainissprogis) May 7, 2021