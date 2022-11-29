ФОТО: Работы по строительству первой в Латвии "частной дороги" будут продолжаться всю зиму

Работы по строительству Кекавской окружной дороги не будут прекращаться зимой: будет сделано армирование и опалубка и завезено наполнение — песок, гравий и щебень. Если погода позволит, то будут построены коммуникации, будут вестись земляные работы и бетонирование, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Работы по строительству Кекавской окружной дороги начались в декабре 2021 года. Уже положен нижний слой из асфальтобетона на более чем половине новой дороги. Построено 80% труб, которые будут проходить под дорогой, полностью перестроен магистральный водопровод и газопровод возле Вадлаучи.

Кекавская дорога будет длиной около 100 км, будет положено 220 000 тонн асфальта. В процессе будет использовано 450 000 доломита и гранитного щебня и 530 000 кубометров песка.

При строительстве трассы впервые в Латвии используется технология тонкослойного асфальта. Кроме того, используются спроектированные и произведенные в Чехии гибкие бетонные трубы, отличающиеся особой долговечностью и устойчивостью к агрессивным климатическим условиям.

В строительстве одновременно может быть задействовано до 450 человек, 100 транспортных единиц и 50 механизмов.

Кекавская окружная дорога — первый крупномасштабный проект государственно-частного партнерства в странах Балтии, который работает по принципу спроектируй/построй/финансируй/обслуживай. Все эти этапы обеспечивает один частный партнер, который гарантирует, что в течение еще пяти лет после истечения срока действия соглашения (в 2043 году) Кекавская окружная дорога будет такого качества, что может требовать ежедневных работ по поддержанию, но не капитальных вложений.

Кекавская окружная дорога станет участком главной государственной автодороги A7 Рига — Бауска — литовская граница с седьмого по 25-й километр. Со стороны Риги начинаться новая трасса будет в районе Катлакалнса, она обогнет Кекаву и вновь соединиться с шоссе А7 примерно в трех километрах южнее Кекавского ротационного круга. Сейчас кекавский участок шоссе А7 — один из самых загруженных в стране. По нему каждые сутки проезжают 17 тысяч автомашин. При этом Бауское шоссе — единственная главная дорога страны, у которой на въезде и выезде из Риги в каждом направлении есть только одна полоса.

Кекавская окружная дорога должна разгрузить Бауское шоссе.