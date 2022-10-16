ФОТО. Реконструкция участка Даугавпилсского шоссе в Лиелварде

В Лиелварде идет реконструкция участка Даугавпилсского шоссе (А6). В рамках реконструкции к осени 2023 года будет полностью восстановлено дорожное покрытие через весь город до Кайбалы (51,30-56,70 км).

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В настоящее время в Лиелварде на участке дорожных работ введены два временных светофорных участка, ограничение скорости 50 км/ч и ограничение по ширине (3 м). Прохождение всего участка занимает 20 минут.

В рамках работ в настоящее время ведется строительство дренажной и ливневой канализации, а также линии электропередач для нового уличного освещения. Также ведется строительство дорожных конструкций и водопропускных труб. Работы будут продолжаться до середины ноября и возобновятся весной после зимнего технологического перерыва.

В рамках проекта планируется построить новую инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, реконструировать автобусные остановки и освещение, установить новые технические средства управления дорожным движением. Помимо этого будет реставрирован с сохранением существующей арки и опор мост через реку Румбиня, построенный в 1938 году.

Строительные работы выполняет ассоциация VIA и VIANOVA по договорной цене 9 250 663 (включая НДС). В эту сумму и в контракт входит также ремонт участка автотрассы А6 от Огре до Кегумса, который уже завершен. Надзор за строительством осуществляет фирма SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Автор проекта реконструкции – фирма SIA Projekts EAE.