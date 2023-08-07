ФОТО: Ригу залило дождём, на дорогах образовались пробки
Foto: DELFI

Непогода, которая с утра бушевала в других частях Латвии, около двух часов дня достигла Риги. Некоторые улицы были затоплены, на дорогах образовались пробки.

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Пробка на Островном мосту была больше, чем вечером в рабочий день, когда все едут домой с работы.

В первую очередь пробку создали водители, которые пытались спрятать машину от града. Кто-то надеялся на свободное место в многоэтажной стоянке Plaza, а под Островным мостом возникла стихийная парковка, где машины стояли буквально зеркало к зеркалу.

В сторону ТЦ Mols была похожая ситуация.

Во многих местах в городе затопило улицы, что создало пробки даже там, где ничего не затопило. Сильно затоплены были улицы Дзирциема и Стабу.

Пробки, согласно Balticmaps.eu, образовались на Вантовом мосту, Островном мосту, Земитанском мосту и отдельных участках улиц Бривибас, Кришьяня Валдема и других.

Как сообщалось, в понедельник, 7 августа, в западные и центральные районы Латвии пришла буря. Количество осадков превысило 30 мм, порывы ветра достигали 30 м/с, местами прошёл сильный град.

Метеорологи распространили красное предупреждение, оно действует до 19:00.

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