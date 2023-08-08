ФОТО. Ринкевич посетил границу и указал на мягкость наказаний для организаторов нелегальной миграции

В настоящее время политика наказаний для лиц, занимающихся организацией нелегальной миграции, слишком мягкая, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который сегодня посетил восточную границу Латвии и структурные подразделения Государственной пограничной охраны в Латгале.

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Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич посетил Кривандское, Опольское и Робежниекское отделения пограничной охраны.

В ходе визита Ринкевич ознакомился с ситуацией на границе, повседневной работой пограничников и пограничной инфраструктурой, а также обсудил вопросы, связанные с безопасностью страны и региона и укреплением границы.

Президент отметил, что непростительно затягивание строительства восточной границы страны, поэтому он ожидает активных действий от всех ответственных структур. Ринкевич выразил готовность регулярно поднимать этот вопрос в обсуждении с ответственными лицами.