ФОТО: Рижский мотормузей доставил из Чили самый старый микроавтобус RAF
Foto: Publicitātes foto

Экспозицию Рижского мотормузея дополнит произведенный в 1960 году микроавтобус RAF-977V "Латвия". По данным музея, это самый старый в мире микроавтобус RAF. Уникальную находку обнаружили в Чили, благодаря размещенному объявлению. Владелец хотел за машину 852 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Борьба за ценный экспонат развернулась весной 2020 года. Микроавтобус хотели заполучить также коллекционеры из России, однако эмоциональный рассказ и история этого автомобиля все же одержали вверх и чилийский владелец отдал предпочтение специалистам из Латвии.

Первое поколение микроавтобусов RAF (RAF-10 "Фестиваль", RAF-977 и RAF-977V "Латвия" и разные экспериментальные образцы: RAF-08 un RAF-978 "Спридитис") были произведены в период с 1957 по 1962 год. Всего было выпущено около 1300 экземпляров, в основном для производства кузова использовался ручной труд. Визуально их можно узнать по лобовому стеклу и прямоугольной декоративной радиаторной решетке.

Уже на начальных этапах производства продукцию пытались рекламировать с целью экспорта. Поэтому микроавтобусы "Спридитис" и "Латвия" в 1960 стали экспонатами на Международной автовыставке в Женеве. Скорее всего, в Чили микроавтобус попал именно из Швейцарии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas Motormuzejs
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой