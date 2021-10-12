ФОТО: Рижский мотормузей доставил из Чили самый старый микроавтобус RAF

Экспозицию Рижского мотормузея дополнит произведенный в 1960 году микроавтобус RAF-977V "Латвия". По данным музея, это самый старый в мире микроавтобус RAF. Уникальную находку обнаружили в Чили, благодаря размещенному объявлению. Владелец хотел за машину 852 евро.
Борьба за ценный экспонат развернулась весной 2020 года. Микроавтобус хотели заполучить также коллекционеры из России, однако эмоциональный рассказ и история этого автомобиля все же одержали вверх и чилийский владелец отдал предпочтение специалистам из Латвии.
Первое поколение микроавтобусов RAF (RAF-10 "Фестиваль", RAF-977 и RAF-977V "Латвия" и разные экспериментальные образцы: RAF-08 un RAF-978 "Спридитис") были произведены в период с 1957 по 1962 год. Всего было выпущено около 1300 экземпляров, в основном для производства кузова использовался ручной труд. Визуально их можно узнать по лобовому стеклу и прямоугольной декоративной радиаторной решетке.
Уже на начальных этапах производства продукцию пытались рекламировать с целью экспорта. Поэтому микроавтобусы "Спридитис" и "Латвия" в 1960 стали экспонатами на Международной автовыставке в Женеве. Скорее всего, в Чили микроавтобус попал именно из Швейцарии.