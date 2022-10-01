ФОТО. Шоссе между "Сените" и Сигулдой ремонтируется впервые за 30 лет

На Видземском шоссе (А2) продолжаются ремонтные работы на участке от бывшего кафе "Сените" до Сигулды (39,44-46,30 км). Работы ведутся на правосторонней проезжей части в сторону Сигулды, движение организовано по левой стороне дороги, ограничение скорости составляет 70 и 50 км/ч.

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В настоящее время ведутся работы на правой стороне проезжей части от "Сените" до Эгльупе, после чего планируется начать дорожные работы от Эгльупе до Сигулды. В ходе ремонта обновлены водостоки, вырыты канавы, на дороге создана разделительная полоса. В местах, где предусмотрена полная реконструкция дороги, укладывается дренажный слой. В других местах идет строительство вторичного слоя, около Эгльупе укладывают асфальтовый подслой.

В поселке Гауя (42-й километр Видземского шоссе) восстанавливают пешеходно-велосипедный тоннель под трассой. В туннеле сделают гидроизоляцию и устаноят новые железобетонные подпоры для стен, а также его обустроят ливневой канализацией.

В зависимости от погоды дорожные работы на Видземском шоссе продолжатся до зимнего технологического перерыва в ноябре и возобновится весной 2023 года.

Реконструкция всего участка трассы между "Сените" и Сигулдой продлится до осени 2023 года. За это время будет ложено в три слоя асфальтобетонное покрытие на обеих стронах дороги между "Сените" и Сигулдой, восстановлены водопропускные трубы рек Инчупите и Эгльупе, реконструированы пешеходный тоннель в поселке Гауя и остановки "Индрани" и "Гауя".

Ранее дорога в этой части Видземского шоссе местами обновлялась в 1999 и 2008 годах, но в целом трасса от Сените до Сигулды не ремонтировалось с момента строительства, т.е. с 80-х годов прошлого века.

Строительные работы выполняет фирма SIA Binders по договорной цене 12 360 587 евро (включая НДС), из которых 10 506 498,95 евро финансируется Фондом кохезии ЕС. Автор проекта - фирма SIA Celuprojekts, строительный надзор осуществляет SIA Firma L4.