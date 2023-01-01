ФОТО. Сотни людей в центре Риги встретили Новый год

В новогоднюю ночь сотни рижан и гостей латвийской столицы собрались в центре города для встречи Нового года. Среди собравшихся были как молодежь, так и пожилые люди, а также семьи с детьми.

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В этом году в Риге не было официального салюта по случаю Нового года.

Ранее Рижская дума пригласила жителей и гостей города встретить Новый год у Дома конгрессов или на Ратушной площади.

Вечером 31 декабря новогодние мероприятия в Риге начались в 21.00, а продлились до 02:00. Во время мероприятий публике представили культурную программуа с выступлениями различных музыкантов, а также световая и музыкальная импровизация.

У Дома конгрессов прошел концерт с участием групп Pirmais kurss, Carnival Youth, Kreisais krasts и рэп-артиста ansis. А для широкой публики между Ратушной площадью и Площадью стрелков в новогоднюю ночь выступали Dzelzs Vilks, Ральф Эйланд, Auļi и Sudden Lights. В полночь в обоих местах прошло небольшое световое шоу с пиротехническими элементами.

Помимо концертов и световых шоу все, кто праздновал Новый год в центре столицы, могли посетить праздничный рынок подарков и деликатесов на Домской площади и в парке Эспланада, где тоже была культурная программа.