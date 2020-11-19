ФОТО. Сотня социальных работников вышли на пикет, требуя улучшения условий труда

Сегодня более 100 человек, в том числе социальные работники из регионов Латвии и представители негосударственных организаций, собрались на три пикета у зданий Министерства благосостояния и Сейма.

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Люди держали в руках плакаты с надписями: "Социальные работники, доверие, помощь другим", "Петравича, не выступай против нас, заступись за нас" и "Система или человечность". Одна из участниц пикета у министерства сообщила агентству ЛЕТА, что в социальной сфере наблюдается значительная нехватка сотрудников, поэтому следует подумать о том, как их привлечь, в том числе путем обеспечения более конкурентоспособной оплаты труда.

Пришедшие на пикет у Сейма представители Фонда социальной поддержки и образования пояснили агентству ЛЕТА, что их беспокоит "большое количество начатых и незавершенных реформ, которые влияют на повседневную работу". Они также выразили озабоченность налоговыми реформами.

Также представители фонда высказали недовольство работой министра благосостояния Рамоны Петравичи и всего министерства, в том числе критикуя коммуникацию и отношение к социальным работникам. Участники пикета отметили, что не видят прогресса в своей отрасли, и сталкиваются с различными трудностями, в том числе излишней бюрократией при работе с госучреждениями.

Как подчеркнули организаторы пикета, его участники выступают за равномерное развитие новых социальных услуг по всей Латвии, реформу системы защиты прав детей, инвестиции в укрепление кадрового потенциала социальных работников и др.