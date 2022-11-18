ФОТО: статные солдаты и военная техника. В Риге прошел праздничный парад

В пятницу, 18 ноября, в Риге 11 ноября на набережной Риги прошли военный парад и шествие, посвященные 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

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На посвященном 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики параде продемонстрирована военная техники, также вместе с представителями НВС по набережной пройдут украинские военные, сообщили в Минобороны.

Парад, в котором приняли участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, прошло под командованием полковника Рейниса Башко и принято главнокомандующим вооруженными силами государства, президентом Эгилом Левитсом, министром обороны Артисом Пабриксом и командующим Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем.

Со знаменной группой вышли и солдаты союзных войск из Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США.

В этом году в параде также приняла участие знаменная группа Украины. Как указали в министерстве, поддержка оборонной отрасли, оказанная украинской армии, составляет около 300 млн евро, и в нее входят зенитные и противотанковые ракетные комплексы, артиллерия, вертолеты, дроны, боеприпасы и индивидуальное снаряжение солдат.

Залп в честь годовщины провозглашения независимости страны осуществил 17-й батальон боевого обеспечения Земессардзе с дамбы АВ.

Также сегодня с 11:00 до 16:00 на причале Рижского пассажирского порта НВС приглашают всех желающих посетить выставку военной техники и снаряжения латвийских и союзных вооруженных сил.



