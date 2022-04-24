ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā

Продолжаются строительные работы на региональной трассе Рига – Эргли (P4) на участке от объездной дороги Риги (Балтэзерс – Саулкалне) (A4) до поворота на Тинужи (P10) (14,13–30,3 км). Дорожные работы начались в марте.

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Старое дорожное покрытие в настоящее время фрезеруется и перерабатывается, а также строятся дорожные траншеи, сообщает пресс-служба Латвийских Государственных дорог.

Во время строительных работ реверсивное движение на участке трассы Рига - Эргли регулируется шестью временными светофорами. Максимальное ограничение скорости - 70 км/ч, на участке работы - 50 км/ч.

Водителям следует учитывать, что дорога от Рижской объездной дороги до поворота на Тинужи может занять один час 20 минут, поэтому рекомендуется использовать альтернативный маршрут по дорогам Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10) и Улброка - Огре (P5).

В рамках строительных работ на 16-километровом участке будет утилизировано старое дорожное покрытие и уложено новое асфальтобетонное покрытие, а также восстановлены остановки и дорожное оборудование.

Работы выполняет акционерное общество AS ACB по договорной цене 8 373 737 млн ​​евро (включая НДС), финансирование осуществляется из государственного бюджета. Автором проекта реконструкции участка трассы Рига - Эргли является AS Ceļuprojekts, строительный надзор осуществляет фирма SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Работы планируется завершить в 2023 году.

ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
ФОТО: Строительные работы на трассе Рига - Эргли
Foto: būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā
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