ФОТО. Супруга президента Левитса в Киевe: "Латвия готова включиться в восстановление Украины"

Андра Левитe, супруга президента Латвии, по приглашению супруги президента Украины Елены Зеленской нанесла визит в Киев. Она приняла участие в саммите "Украина и мир: будущее воссоздаем вместе". Левите заверила, что Латвия готова включиться в процесс восстановления Украины.

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Андра Левитe посетила и предместья Киева, жестоко пострадавшие от военных действий, сообщает Rus.LSM.lv.

После поездки в Ирпень и Бучу супруга президента сказала Латвийскому радио: "Мы видели разбомбленные жилые дома, многоквартирные дома, поэтому говорить, будто было нападение на какие-то военные объекты или на стратегически важные объекты — это совершенно непонятно".

"Война всегда безжалостна, и уму непостижимо, почему это происходит. Агрессия против миролюбивого народа — преступление. Обязательно должен последовать военный трибунал, который установит виновных и заставит заплатить за это", - добавила Андра Левитe.

В ходе украинского визита первая леди Латвии также встретилась с микрохирургом из Латвии Олафом Либерманисом, который ранее отправился добровольцем в Украину лечить тяжелораненых.

Супруга президента Латвии, сама врач по профессии, также побывала в разрушенной больнице Ирпеня, ставшей в период оккупации армией РФ спасением для многих горожан.

«Они восстанавливают больницу. Им грозил тяжелый риск, а они там героически спасали своих пациентов. С украинских солдат стаскивали форму, чтобы их не могли так скоро опознать как военнослужащих. Многих пациентов перевели в инфектологию, куда российские солдаты не осмеливались войти. Так они спасли много жизней. Теперь они восстанавливают свою больницу и надеются на мировую помощь», — сказала она.

Во время визита в Киев Андра Левите примет участие в саммите, где выступила с речью о том, насоклько необходима людям после всего пережитого ментальная помощь, сообщает пресс-служба президента Латвии.

"Латвия, от правительства до бизнесменов и гражданского общества, - вместе с Украиной. Сегодня, завтра и, конечно же, после победы Украины в этой жестокой войне. Латвия готова включиться в процесс восстановления Украины", - заверила Левите.

Она приветствовала глобальные усилия по началу восстановления Украины. "Будут не только восстанавлены украинская инфраструктура и экономика, но и культивированы лучшие знания, практики и технологии для восстановления страны и создания современной, европейской Украины", - заявила она.