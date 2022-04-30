ФОТО: Топ-10 новинок выставки "Auto 2022" на Кипсале

С 29 апреля по 1 мая в Риге в выставочном зале на Кипсале проходит выставка автомобильной индустрии "Авто 2022". Ниже - ТОП-10 самых интересных новинок, представленных в Риге.

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Итальянский суперкар "Maserati MC20"

Легендарная итальянская марка спортивных автомобилей "Мазерати" после долгого перерыва представила чистокровный суперкар. Итальянцы гордятся тем, что впервые за 20 лет оборудовали его новым двигателем V6 Nuttuno, развивающим мощность 630 л.с. До 100 км/ч итальянский суперкар будет разгоняться всего за 2,8 секунды, максимальная скорость составит 328 км/ч. Эту модель в свою коллекцию выбрал бывший футболист Дэвид Бекхэм.

Foto: Maserati MC20

Saab в инопланетном стиле

Ярко-зеленый как острая японская специя — именно поэтому классический проект реконструкции Saab выбрал название Wasaabi. Отец и сын, Марко и Мико из Финляндии, перестроили "Saab 96" 1975 года выпуска в автомобиль будущего футуристической интерпретации. Автомобил имеет форму космического корабля, стеклянную купольную крышу и реактивную турбину. На реализацию этого проекта ушел целый год.

Foto: Saab

Новый Jeep Grand Cherokee прямо из Америки

Балтийская премьера Jeep Grand Cherokee нового поколения состоялась именно на "Auto 2022". Показательно, что в Ригу новая модель прибыла прямо из Америки — в этой моделе специальная, удлиненная колесная база версии L. Версия Grand Cherokee для рынка Евросоюза пока отложена, но посетители выставки уже могут оценить новую модель, так как интерьер версии, предназначеной для рынков США и Европы, будет идентичен.

Foto: Jeep Grand Cherokee

Все модели нового семейства Mercedes-EQ в одном месте

Автопроизводители быстро приближаются к стопроцентному электрическому будущему. С этой целью немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz создал семейство отдельных моделей Mercedes-EQ, в которое входят только электромобили.

На выставке Авто 2022 представлены все модели этого семейства, начиная от компактной "EQA" и заканчивая роскошный "EQS". А для самой новой из них — "EQE" — выставка на Кипсале стала премьерой в странах Балтии.

Foto: Mercedes EQE

Дрифтовый BMW с двигателем как у суперкара "Pagani Zonda"

Компактный BMW Series 1, перестроенный для соревнований по дрифту, получил двигатель Mercedes-Benz V12, который также используется в суперкаре Pagani Zonda. Этот 12-цилиндровый мотор способен развить до 550 лошадиных сил на дрифтовом гоночном автомобиле "BMW".

Foto: BMW

Маленький электромобиль Citroën Ami

Хотя новый C5 X стал премьерой стенда Citroën на "Auto 2022", сочетая в себе формы седана, лифтбека и внедорожника, внимание посетителей больше привлекает самый маленький электромобиль этой марки — "Ami". Это один из самых дешевых электромобилей на европейском рынке. Он очень маленький, двухдверный, на нем можно ездить с 16 лет. При этом "Ami" пригоден только для города — его максимальная скорость составляет всего 45 км/ч. Зарядка аккумулятора занимает три часа, его запаса хватает на 75 км.

Foto: Citroën Ami

BMW M4 мощностью 556 л.с.

На экспозиции латвийской компании "Kesel Motorsport" демонстрируется автомобиль проекта "BMW M4", в котором мощность трехлитрового бензинового двигателя увеличена с 431 до 556 л.с., при этом сохранена стандартная турбина и улучшена система впуска/выпуска двигателя, а также перепрограммирован блок устройства управления двигателем. В результате BMW M4 добился впечатляющей динамики, особенно при разгоне со 100 до 200 км/ч, — за 6,65 секунды (улучшение почти на 3 секунды по сравнению со стандартной заводской моделью).

Foto: BMW M4

Новый лимузин Audi A8

Модернизированный лимузин Audi A8 обзавелся специальными опциями комфорта для сидящих сзади пассажиров: в нем есть подставка для ног за спинкой переднего пассажирского сиденья, которая не только согревает ноги, но и обеспечивает массаж в различных режимах. А в пакет релаксационных сидений входит даже массаж спины 18 пневматическими подушками. Также в лимузине имеются холодильник и барная стойка.

Foto: Audi A8

Электромобиль Škoda Enyaq Coupe iV

До сих пор самыми дорогими моделями Škoda были роскошная лифтбек "Superb Laurin & Klement" и спортивный "Kodiaq RS". Новая модификация уже знакомого электромобиля "Enyaq Coupe" по цене превзошла все предыдущие модели и стала самым дорогим автомобилем серии Škoda. Кроме того, доступна также спортивная модификация RS мощностью 300 л.с и с полным приводом, которая до 100 км/ч разгоняется за 6,5 секунды и может проехать на полной зарядке до 590 км.

Foto: Škoda Enyaq

Общественные автомобили CC Nation

С беспрецедентно широкой экспозицией — 12 автомобилей — на выставке представлено популярное молодежное движение "CC Nation", известное самыми масштабными автомобильными тюнинговыми мероприятиями в Латвии на открытом воздухе. В центре стенда — автомобиль "BMW Individual", в котором специальный вырез в капоте позволяет заглянуть в "сердце" автомобиля.