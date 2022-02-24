ФОТО. У посольства России в Риге собрались протестующие, чтобы поддержать Украину
Foto: DELFI

В четверг, 24 февраля, несколько десятков человек собрались утром у посольства России в Риге в знак протеста против вторжения в Украину, начавшегося в четверг утром.

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Протестующие принесли с собой украинские флаги, а также плакаты, осуждающие действия России.

Несколько политиков и общественных деятелей в течение дня призывали население к протестам у посольства России. Судя по информации, опубликованной в социальных сетях, отдельный пикет также был заявлен на 17.00.

Хотя в соцсетях появились сообщения о том, что Госполиция наказывает тех протестующих, которые сигналят, проезжая мимо посольства, стражи порядка рассказали порталу Delfi, что таких инцидентов не было. Правда, одного водителя наказали за езду без водительских прав.

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