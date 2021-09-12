ФОТО: у Рижского мотормузея прошел день классических авто

В воскресенье, 12 сентября, Латвийский клуб ретро-автомобилей Youngtimer Rally провел возле Рижского моторного музея одно из заключительных мероприятий сезона — Youngtimer Motul Coffeetime.

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На выставке можно было увидеть более 150 классических автомобилей и мотоциклов. Среди наиболее интересных моделей можно выделить Alfa Romeo A12, Rolls Royce Silver Cloud II, Citroën ID19, несколько Chevrolet Corvette, а также Ferrari 348tb и F355.

Возле Рижского моторного музея можно было увидеть и отреставрированный "паровозик" РАФ "Латвия", курсировавший когда-то в межапарке.

Мероприятие Youngtimer & Motul Coffeetime проводится для всех любителей классических автомобилей. Это возможность встретиться, пообщаться, посмотреть автомобили, завязать новые знакомства и посетить Рижский автомобильный музей в непринужденной атмосфере.