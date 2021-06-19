ФОТО: у Рижского мотормузея прошел вечер классических британских автомобилей
Foto: DELFI

В пятницу, 18 июня, вечером с 18:00 до 21:00 у Рижского мотормузея прошел тематический вечер клуба Youngtimer Rally, на котором были представлены классические британские автомобили и мотоциклы.

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До пандемии вечера классических автомобилей проходили на площадке Агенскалнского рынка. Но в этом сезоне организаторы решили изменить формат. Например, несколько недель назад состоялся пробег на итальянских классических автомашинах, а тематические вечера было решено перенести в более отдаленные места, где не наблюдается большого потока жителей, чтобы соблюдать все установленные в Латвии эпидемиологические ограничения.

На вчерашнем слете также действовали ограничения, были представлены лишь 40 транспортных средств, в том числе автомобили "Jaguar", "Mini" и "Rolls-Royce", а также мотоциклы "Triumph".

Жюри отдало свое предпочтение классическому британскому лимузину "Rolls-Royce Silver Wraith" (1949 года выпуска).

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