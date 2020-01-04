ФОТО: Улица Тербатас на один день стала пешеходной

В субботу с 10 до 20 часов для движения автомобилей был перекрыт участок ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу, который был отдан в распоряжение пешеходов, велосипедистов, а также под инициативы, содействующие развитию предпринимательской деятельности.

До 12 часов на улице Тербатас было не очень много людей, но во второй половине дня число гуляющих заметно увеличилось. На улице было больше пешеходов, чем обычно бывает в такое время в субботу.

Опрошенные агентством LETA торговцы положительно оценили эксперимент по превращению Тербатас в пешеходную улицу. Гулявшие по улице люди, в основном, тоже хорошо отнеслись к этой инициативе.