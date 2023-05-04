В честь 33-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая в Алуксне был проведен День Национальных вооруженных сил.

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В четверг в Алуксне прошел парад подразделений и техники латвийских и иностранных вооруженных сил, Государственной пограничной службы, Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и "Яунсардзе".

После парада состоялись показательные выступления собак Военной полиции Национальных вооруженных сил, демонстрационные поединки ближнего боя Колледжа государственной полиции. 54-й батальон боевой поддержки "Земессардзе" продемонстрировал, как уничтожаются взрывоопасные предметы.

В 15:00 в Пилссале музыкальная часть мероприятия началась с концерта Оркестра Алуксненской государственной гимназии им. Эрнста Глика, который продолжили Оркестр "Земессардзе", Оркестр 126-й армии Национальной гвардии Мичигана и Танцевальный ансамбль "Земессардзе" Bramaņi. Концерт закрыла рок-группа Оркестра штаба Национальных вооруженных сил.

Оборонная отрасль начала регулярно проводить День Национальных вооруженных сил в одном из районных центров Латвии в 2012 году. Цель этого мероприятия — познакомить с Национальными вооруженными силами тех жителей, у которых нет возможности посетить традиционный парад 18 ноября в Риге.