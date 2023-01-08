ФОТО. В Бабите открыта новая лесная пожарная часть

В Бабите Рижского регионального лесничества сдана в эксплуатацию новая лесная пожарная часть. Об этом сообщает пресс-служба предприятия Valsts meža.

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Внутри здания есть места для двух тяжелых лесных пожарных автомобилей Mercedes Benz Unimog, построена башня для сушки пожарных "рукавов", а также функционируют современные подсобные помещения для сотрудников лесопожарной части.

"Современная, соответствующая требованиям лесная пожарная часть на территории Бабитского лесничества срочно требовалась уже несколько лет - количество пожаров здесь составляет в среднем 25% от общего объема лесных пожаров, зарегистрированных в стране", — поясняет начальник Управления лесов и охраны окружающей среды Гослесслужбы, глава Бабитского лесопожарного участка Зигмундс Яункикис.

Территория, подведомственная Бабитской лесной пожарной части, включает Марупский, Олайнский, Кекавский и Саласпилсский края. В случае надобности пожарная часть также может оказать поддержку Рижской и Юрмальской государственной пожарной службе и спасательной службе.

Foto: meža ugunsdzēsības stacija Babītē

Проект Бабитской лесопожарной станции был разработан в 2020 году. Строительные работы, которые выполняла компания PK serviss, начались в мае 2022 года. Здание введено в эксплуатацию уже в декабре 2022 года. Общая стоимость проекта составила менее 550 000 евро.

"Если сравнивать новое здание пожарной части с предыдущей постройкой, то это как день и ночь. Пожарные автомобили Mercedes Benz Unimog вообще не могли въехать в старое здание, приходилось рыть траншеи для углубления подъезда", — вспоминает Яункикис.

Это вторая в Латвии вновь построенная лесопожарная часть. Первая находится в Тукумсе и введена в эксплуатацию в июне 2020 года.

Foto: meža ugunsdzēsības stacija Babītē

По оценке за трехлетний период, в Латвии ежегодно выявляется и тушится в среднем 719

лесных пожаров, во время которых сгорает в среднем 545 га лесных угодий. Лесные пожары представляют угрозу населению и наносят ущерб окружающей среде: часто погибает большое количество мелких лесных жителей.

Государственная лесная служба является государственным административным учреждением в подчинении Министерства сельского хозяйства. Служба следит за управлением и использованием лесов, соблюдением требований для охотников, осуществляет лесопожарную охрану и собирает информацию о лесе и лесохозяйственной деятельности.

Foto: meža ugunsdzēsības stacija Babītē