ФОТО: В больнице "Гайльэзерс" открылся новый пункт cдачи крови

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) 11 июля открыл новый пункт сдачи крови в стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), сообщили агентству LETA в ГЦДК.

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Новый пункт сдачи крови расположен у главного входа в стационар "Гайльэзерс". Сотрудники ГЦДК будут ждать доноров по вторникам и средам с 8:00 до 16:00, а также по пятницам с 8:00 до 14:00.

С открытием нового пункта сдачи крови ГЦДК надеется привлечь к донорскому движению не только постоянных доноров — сотрудников RAKUS и жителей близлежащих районов, но и побудить родственников пациентов поддержать их путем сдачи крови.

В прошлом году доноры сдали кровь в больнице "Гайльэзерс" 2673 раза. В этом году, когда постоянный донорский пункт в больнице проработал всего три месяца, а ГЦДК на время ремонта несколько раз отправлялся на выездные акции, количество доноров значительно сократилось: 526 доноров сдали кровь чуть более 550 раз за полгода. Для того, чтобы врачи могли помочь всем пациентам RAKUS, нуждающимся в переливании крови, необходимо активное участие доноров крови со всей Латвии.

В прошлом году пациентам RAKUS потребовалось 16 000 эритроцитарных масс, более 5000 тромбоцитарных масс, а также 6000 доз плазмы. В первые месяцы этого года потребность в компонентах крови возросла, составив за полгода уже 8429 доз эритроцитов, 2570 доз тромбоцитов и 3642 дозы плазмы.