ФОТО: В больнице Страдиня проходят практические занятия по медицине катастроф и гражданской обороне

Сегодня в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (КУБС) проходят учения Центра неотложной медицинской помощи, в ходе которых смоделирована неотложная ситуация, сообщила заведующая отделом по связям с общественностью стационара Янита Вейнберга.

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В ходе учений с 11 до 14 часов Государственная пожарно-спасательная служба проведет дезактивационные мероприятия на территории и помещениях больницы, где будут перемещаться сотрудники больницы в специальных защитных костюмах, а также "пострадавшие", в роли которых выступят приглашенные статисты.

В КУБС заявляют, что поводов для беспокойства нет и эвакуации не требуется — учения предназначены для тренировки персонала больницы и подготовки к правильным действиям в различных нестандартных ситуациях.