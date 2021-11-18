ФОТО. В больнице Страдиня провели уникальную на мировом уровне 9-часовую операцию пациенту с раком печени

В клинической университетской больнице имени П. Страдиня (PSKUS) была проведена уникальная операция пациенту с первичным раком печени, поражения от которого добрались до сердца пациента. К манипуляциям были привлечены сотрудники двух университетских больниц — специалист хиругии на печени, сосудах и сердце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В июле 2021 года пациент обратился к семейному врачу с жалобой на боли в правом подреберье. При обследовании было обнаружено крупное новообразование, занимающее практически всю правую долю печени, а также давшее обширные тромботические образования в нижней полой вене, ведущей к правому предсердию сердца. В случаях рака печени такое обширное распространение тромботических масс встречается очень редко. Поскольку заболевание связано с высоким риском внезапной смерти, потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Тактика и ход операции были тщательно спланированы с участием врачей различных хирургических направлений из PSKUS и Латвийского онкоцентра Восточной клинической больницы RAKUS. Операция проводилась в несколько этапов с привлечением бригад хирургов по печени, сосудов и сердцу. Общая продолжительность операции составила 9 часов.

Foto: PSKUS

На фото слева направо: главврач отделения сосудистой хирургии PSKUS Марцис Гединьш, хирург Клиники хирургии PSKUS Артурс Озолиньш, руководитель Клиники онкохирургии RAKUS Армандс Сивиньш, заведующий Центром кардиохирургии PSKUS профессор Петерис Страдиньш.

Заведующий Центром кардиохирургии PSKUS профессор Петерис Страдиньш рассказал о значимости этой операции: "Мы очень гордимся тем, что в это непростое для медицины время в Латвии удалось организовать лечение, не имеющее аналогов в мире. На сегодняшний день в профессиональной литературе описано лишь несколько успешных методов лечения опухоли с такой обширной распространенностью. На этот раз в Латвии мы объединили потенциалы двух крупнейших университетских клиник, чтобы помочь пациенту!"

По его словам, успех стал возможен лишь благодаря слаженной работе большой команды, которая смогла поставить точный рентгенологический диагноз, очертив размещение опухоли, провести хирургические действия с участием хирургов трех профилей, привлечь анестезиологов и реаниматологов, которые 9 часов поддерживали стабильное состояние пациента. И все это в сложных условиях пандемии Covid-19.

Краткое описание проведенной в октябре операции



На первом этапе хирурги по печени ассоциированный профессор Артурс Озолиньш, доцент Армандс Сивиньш, доктор Янис Вильманис, а также резиденты хирургии Лаура Вейнберга и Денис Ануфриевс выполнили удаление новообразования в печени, которое превысило половину общего объема органа. Самой сложной задачей было отделение плотно прилегающей ткани образования от нижней полой вены.

Foto: PSKUS

Операцию продолжила бригада кардиохирургов под руководством профессора Петериса Страдиньша, при участии докторов Кристиана Мейдропа и Эдгара Фрейлиба. На этом этапе пациенту подключили искусственное кровообращение, остановили сердце и полностью удалили опухоль из сердца.

На завершающем этапе сосудистым хирургам докторам Марцису Гединьшу и Робертсу Румбе удалось изъять опухолевую массу из нижней полой и печеночной вен. Была восстановлена работа сердца, пациента успешно отключили от искусственного кровообращения, на котором он был в общей сложности 62 минуты.

Анестезию обеспечивала команда кардиоанестезиологов — доктора Эдгарс Зелланс, Ингуна Крустиня и Карина Дризлионока. Искусственное кровообращение поддерживали доктор Бирута Мозуле и перфузиолог Гунита Лексере. В операции также приняли участие четыре операционных медсестры — Татьяна Скудрова, Лаура Шумакере, Дина Эрдмане-Хермане и Ренате Орбитане.

После операции пациента перевели в 39-е отделение анестезиологии и реанимации кардиохирургии. Общее состояние пациента в послеоперационном периоде оставалось стабильным, на девятые сутки после операции пациента выписали домой. Сейчас пациент проходит реабилитацию, чувствует себя хорошо.

Гепатоцеллюлярная карцинома — одна из самых распространенных опухолей печени в мире. Однако такая обширность поражения встречается крайне редко и могут привести к сердечной недостаточности или внезапной смерти. Своевременное хирургическое вмешательство с удалением опухоли из первичного очага, а также из правого предсердия и нижней полой вены сердца необходимо для спасения жизни.