ФОТО: В центре Риги появилась художественная инсталляция из мусора
Foto: Пресс-фото

В центре Риги, на площади Ливу и недалеко от улицы Калькю, установлена ​​художественная инсталляция из перерабатываемых отходов. Объект под названием "Nenoroc nākotni!" ("Не закопай будущее!") призван привлечь внимание общества к защите окружающей среды и сортировке отходов.

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Центральным объектом инсталляции длиной 15 метров стали весы, которые, по замыслу авторов, должны заставить каждого задуматься о сокращении отходов. При создании инсталляции использованы пластиковая, металлическая и бумажная упаковка, шины, биоразлагаемые отходы и электротовары. При помощи расположенных на объекте QR-кодов можно посмотреть короткие видеоролики о том, как перерабатываются отходы.

Инсталляцию по заказу предприятия по оказанию экологических услуг Clean R создал скульптор Харалдс Гертс и его команда.

Количество отходов на душу населения в домашних хозяйствах с момента восстановления независимости Латвии увеличилось более чем вдвое. В 1991 году этот показатель составлял 200 кг, в 2020-м — 475 кг. Министерство окружающей среды и регионального развития в Национальном плане управления отходами на 2021–2028 годы прогнозирует, что количество отходов на душу населения уже через несколько лет превысит 500 кг и будет продолжать расти.

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rus.DELFI.lv

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