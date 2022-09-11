ФОТО. В центре Риги прошел праздник по случаю Дня отца

В воскресенье, 11 сентября, в Риге прошел праздник Дня отца и шествие, посвященное отцам Латвии и Украины, сообщает медиа-координатор фестиваля Дня отца Катрина Кеке. В бесплатном мероприятии участвовали около 3000 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Шествие по случаю Дня отца началось в 12.00 у памятника Свободы, а завершилось в Верманском саду, где в течение дня проходили различные мероприятия и культурные мероприятия для семей с детьми. Впереди шествия играл оркестр Национальной гвардии.

В мероприятии приняли участие как латвийские, так и украинские семьи: в этом году шествие и фестиваль посвящены отцам как в Латвии, так и в Украине.

Мероприятие на большой сцене Верманского сада проводил Марис Григалис вместе со своими детьми. Выступали музыканты Като, Микс Дукурс, Нилс Иле, Майя Сеяне-Иле и другие. Также на сцену выходили персонажи детской программы Tutas lietas, в том числе украинка Тута.

В Верманском парке была устроена игровая площадка для маленьких детей и комната для развлечений, а подростки могли заняться такими аттракционами, как "свободное падение" и "качели на 360 градусов". Помимо этого прводились различные мероприятия для старшего поколения семьи, мастер-классы по подаркам для пап и Street food.

"Марш Дня отца — это семейное мероприятие, в котором всегда принимали участие не только отцы с детьми, но и мамы, бабушки и дедушки и другие члены семьи, которые хотят сказать спасибо ответственным отцам", — отметила Инга Акментиня-Смильдзиня, автор идеи мероприятия и руководитель родительская организация Mammamuntetiem.lv.