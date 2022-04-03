ФОТО: В Даугавпилсе прошло шествие в поддержку Украины

В воскресенье, 3 апреля, в Даугавпилсе прошел марш "Латвия поддерживает Украину". Во время шествия участники мероприятия несли флаги Украины и Латвии, также звучала украинская музыка. Мероприятие прошло без инцидентов, отмечает агентство LETA.

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В шествии в Даугавпилсе приняли участие несколько сотен жителей из разных уголков Латвии, в основном это была молодежь, а также люди среднего возраста с детьми. Автор мероприятия Гиртс Калниньш сообщил агентству LETA, что, по словам организаторов, в мероприятии приняли участие около 700 человек.

Объясняя цель мероприятия, Калниньш подчеркнул, что создание единой латвийской нации и единого государства является долгосрочной задачей, которая потребует терпения. По его мнению, "если после баррикад 1991 года не удалось создать единую латвийскую нацию, то теперь нельзя не использовать такую возможность".

Шествие по центру Даугавпилса началось от железнодорожного вокзала, а завершилось на площади Виенибас, где несколько спикеров выразили поддержку Украине. Вел мероприятие Интарс Бусулис.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере и без инцидентов. После шествия в Даугавпилсском Дворце культуры состоялся концерт в поддержку Украины. Концерт также демонстрировался в прямом эфире на большом экране на площади Виенибас.