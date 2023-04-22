ФОТО. В Латвии - Большая толока. Президент провел субботник на Мангальсале

В субботу на Мангальсале состоялась Большая толока (Lielā talka). Массовые мероприятия по уборке территории (субботники) проводятся в Латвии 16-й год подряд.

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На Мангальсале в открытии Большого субботника приняли участие президент Латвии Эгилс Левитс, руководитель движения Lielā talka Вита Яунземе и музыкант Янис Стибелис.

Левитс, обращаясь ко всем латвийским участникам субботника, подчеркнул: "Наша страна и ее жители ориентированы на то, чтобы жить в гармонии с природой. Уборка — очень старая латышская традиция, которую Вита Яунземе и единомышленники возродили не только в Латвии, но и в мире. 22 посольства и посла, которые сегодня участвуют в субботнике, показывают, что наша идея жить в гармонии с природой распространяется по всему миру".

Вита Яунземе сказала, что есть много зарегистрированных мест уборки на выбор, а также уборщиков-одиночек.

"Мы хотим показать, что субботник может стать хорошим тимбилдинговым мероприятием. И сегодня в Мангальсале к нам присоединились представители посольств. Пройдет соревнование, в котором все будут разделены на команды, и та команда, которая соберет больше всего мусора, получит в подарок огромный мешок сладостей. Те, кто все еще сидиь на диване - вставайте и выходите на природу!" — заявила Яунземе.

В этом году в программе "Большой субботник" по всей Латвии заявлено 1139 мест для уборки. Также поданы примерно 180 заявок на индивидуальную уборку территории.

Большая толока (Lielā talka) — это неправительственное движение в Латвии, которое с 2008 года не только ежегодно организует субботники по всей стране, но и реализует различные проекты по просвещению населения в вопросах защиты окружающей среды.