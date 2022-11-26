ФОТО: В Латвии поминают жертв Голодомора
Foto: LETA

Латвийские политики и общественные деятели поучаствовали в памятных мероприятиях, посвященных жертвам Голодомора — массового года 1932-1933 годов на территории Украины.

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Возле памятника "Тактильная история" (Vēstures taktils) возле Музея оккупации 26 ноября почтили память жертв Голодомора. Это голод 1932-1933 году, который унес жизни многих украинцев. Украина настаивает на том, что он был специально вызван советским правительством, Россия — на том, что голод в то время был не только на территории Украины и не по злому умыслу.

Возле памятника выступил председатель Сейма Эдвард Смилтенс. Он напомнил речь Рейгана в 1983 году, который назвал СССР империей зла, и сказал, что это относится и к современной России.

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