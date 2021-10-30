ФОТО: В Латвии появился первый киоск для сдачи тары
Foto: LETA

В пятницу, 29 октября, возле магазина Maxima в Марупе, на улице Педедзес 1, был установлен первый депозитный уличный киоск.

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Maxima Latvija планирует разместить эти депозитные киоски возле торговых точек по всей Латвии, продолжая готовиться к введению депозитной системы. Всего в сети магазинов Maxima планируется установить 100 депозитных киосков и 36 тароматов для помещений.

Единая депозитная система в Латвии вступит в силу 1 февраля следующего года — тогда и начнут свою работу депозитные уличные киоски и тароматы.

Директор отдела соответствия деятельности Maxima Latvija Элина Стибеле заявила, что Maxima Latvija как торговец должно обеспечить прием упаковки и создание упаковочного участка, в свою очередь тароматы и уличные киоски предоставляют разработчики депозитной системы Depozīta iepakojuma operators. Запланированный объем инвестиций в создание инфраструктуры составляет около 2 миллионов евро.

Прогнозируемые расходы "Maxima Latvija" включают подготовительные работы, электрические подключения, системы пожарной безопасности, внедрение видеонаблюдения. Также, по словам Стибеле, необходимо учитывать расходы на обучение сотрудников.

В целом около магазинов Maxima появится 100 уличных киосков и 36 тароматов в магазинах.

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