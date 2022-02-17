ФОТО. В Латвии пройдут масштабные учения Saber Strike 22: из стран-союзниц прибывают сотни военнослужащих

Международные военные учения Saber Strike 22 под руководством командования ВС США в Европе стартуют 18 февраля и продлятся до 23 марта.

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В ближайшее в Латвию прибудет значительное количество солдат и военной техники союзников для участия в ранее запланированных совместных военных учениях с Национальными вооруженными силами ЛР (НВС).

До 16 февраля в Латвию на учения прибыли 100 военнослужащих из Италии.

До 18 февраля в Латвию также прибудут около 400 военнослужащих США и около 100 единиц боевой техники, а также 22 боевых вертолета AH-64 Apache.

До 28 февраля из Литвы по дорогам общего пользования прибудут еще около 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники.

В НВС пояснили, что совместные военные учения дают возможность повысить в ходе тактических операций оперативную совместимость воинских частей союзников, включая способность выполнять задания в зимних условиях, а также тренировать разведывательные способности.

Международные военные учения Saber Strike 22 пройдут с 28 февраля по 11 марта. Планируется, что в них в общей сложности примут участие около 2800 солдат из Латвии, США, Канады, Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Также в учениях будут участвовать и латвийские земессарги. Планируется, что в учениях будет задействовано 300 единиц военной техники наземных и воздушных сил.

В рамках учений ВВС США в Европе в марте в каждой из стран Балтии для проведения совместных учений с истребителями ВВС США F-15, дислоцированными в Эстонии, будут присутствовать авиазаправщики КС-135.

Жителей Латвии призывают с пониманием отнестись к военным учениям, поскольку, как говорится в официальном релизе НВС Латвии, "они направлены ​​на повышение обороноспособности страны и укрепление региональной безопасности".

Foto: AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļa

Foto: AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļa