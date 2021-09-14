ФОТО: В Латвии устанавливают первые автоматы для приема депозитной упаковки

На этой неделе в Латвии началась установка тароматов – автоматов для приема депозитной упаковки. Сдавать пустую депозитную упаковку можно будет с февраля 2022 года. Первые пять тароматов появятся в магазинах Maxima, Rimi, Mego и Alko Outlet в Риге и в магазине Citro в Вентспилсе. До начала работы депозитной системы планируется установить 800 тароматов, примерно 200 из них – в уличных киосках около торговых центров.

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Автоматы для сдачи депозитной упаковки будут трех видов — для маленьких магазинов, магазинов среднего размера и больших магазинов. В самых крупных магазинах планируется размещать сразу по два таромата высокой мощности, чтобы не возникало очередей. Тароматы смогут распознавать упаковку по форме, весу, материалу и штрихкоду.

Договоры о предоставлении автоматов для сбора тары и принятии депозитной упаковки уже заключены с предприятиями Maxima Latvija, Rimi Latvija, Elvi Latvija, с представителями торговых сетей Citro и Mego, а также с владельцами сети магазинов Lats и с заправочными станциями Virši-A, Circle K Latvia, Astarte Nafta и Viada Baltija. Продолжается заключение договора с магазинами Top.

1 февраля 2022 года в Латвии начнет работу система депозита упаковок напитков. Сдавать можно будет стеклянные и пластиковые (PET) бутылки и жестяные банки от безалкогольных напитков, разного вида пива и других алкогольных напитков крепостью до 6%. За каждый напиток в депозитной упаковке жители будут доплачивать 10 центов, которые можно будет вернуть, сдав пустую неповрежденную упаковку.