ФОТО. В Латвию доставлен ракетно-артиллерийский комплекс HIMARS

В понедельник в рамках цикла военных учений Namejs 2022 высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS вооруженных сил США была доставлена одновременно на аэродром Спилве и в Лиепайский аэропорт.

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Артиллерийские системы HIMARS прибыли в Латвию для взаимодействия с Национальными вооруженными силами (НВС) во время учений.

26 сентября на аэродроме Спилве и в Лиепайском аэропорту одновременно пройдут учения учения по высадке сил и демонстрация быстрой доставки и развертывания высокомобильной ракетно-артиллерийской системы HIMARS.

Во время осеннего этапа военных учений Namejs 2022 мотострелковая бригада Национальных вооруженных сил выявила две учебные цели, которые нельзя безопасно уничтожить с помощью оружия, которое в настоящее время имеется в распоряжении латвийской армии. Мотопехотная бригада сделала запрос на поставку и развертывание систем HIMARS.

Цель учений — продемонстрировать возможности сотрудничества Национальных вооруженных сил и Вооруженных сил США, поскольку Латвийская армия осуществляет обнаружение, идентификацию и оценку целей.

Министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл понаблюдают за доставкой, развертыванием ракетно-артиллерийской системы HIMARS и имитацией стрельбы на аэродроме Спилве.

После приземления в аэропорту Лиепаи системы HIMARS отправятся на военный полигон Шкеде в Павилостском крае для стрельбы учебными ракетами по целям в водах Балтийского моря в экономической зоне Латвии.

HIMARS — это высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы с дальностью стрельбы около 300 километров.

Латвия надеется получить компклесы HIMARS в свое распоряжение к 2025 году, однако высокий спрос на это оружие в Украине может затормозить поставки HIMARS в другие страны.

По предварительным подсчетам, ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS обойдутся Латвии в 200-300 млн евро.