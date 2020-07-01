ФОТО: в Пардаугаве открыли скульптуру "Пробуждение льва"
Foto: DELFI

В среду, 1 июля, на ул. Мукусалас в Пардаугаве прошло открытие скульптуры "Пробуждение льва" профессора Академии художеств Айгара Бикше. Она установлена на площадке возле бизнес-центра.

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"Изображенный лев выгнулся в сильной, полной напряжения позе, которая иллюстрирует готовность к действию, то есть крайнюю напряженность, за которой следуют радикальные перемены", — пояснил сам скульптор.

Художественная работа будет доступна для осмотра до 30 сентября.

В июне возле Национального художественного музея в Риге прошло открытие еще одной скульптуры Бикше под названием "Медики — миру". Высота монумента составляет шесть метров. Автор посвятил его труду и самоотверженности работников сферы медицины.

По словам Бикше, "пандемия Covid-19 дала понять, насколько важны для общества при этом недооценены занятые в сфере здравоохранения — "люди, которые рисковали собственными здоровьем и жизнью, помогая заболевшим". Он считает свой новый труд выражением признательности медикам.

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