ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome

В рижском парке Эспланаде открыты обновленные пешеходные дорожки, ремонт которых продолжался несколько месяцев. Кроме того на территории парка возобновили сезонную работу два фонтана.

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Рижское самоуправление, постепенно осуществляя реновацию парка Эспланада площадью семь гектаров, полностью заменило покрытие пешеходных дорожек в трех из семи зон.

На первом этапе было заменено 1224 квадратных метров (дорожка, идущая через весь парк и соединяющая улицу Реймерса с улицей Сколас, и дорожка, ведущая мимо Латвийской академии художеств), на втором этапе — 5868 кв.м (дорожки, идущие от угла бульваров Калпака и Бривибас вдоль фонтанов к памятнику Райнису). Работы выполняла фирма SIA "Roadeks".

ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome

"Эспланада — одна из зеленых зон города, которая ежедневно используется множество людей. Но парк уже много лет ассоциируется с выбоинами и износом. Этим летом обновленные пешеходные дорожки позволят парку возродиться в новом качестве. Инвестиции в создание приятного и привлекательного общественного пространства под открытым небом — это инвестиции в Ригу", - подчеркивает председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эдмундс Цепуритис.

Ремонт дорожек, благоустройство парка и озеленение Эспланады будут продолжены.

ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome

"В той части парка, где пешеходные дорожки уже восстановлены, для удобства жителей будут расставлены временные скамейки и урны из имеющихся запасов. А элементы капитального благоустройства будут установлены только после утверждения проекта и завершения работ, что ориентировочно может состояться в 2023 году, при получении необходимого бюджетного финансирования", — признает и.о. директора департамента РД Эдийс Пельшс.

ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome

Помимо обновленных дорожек посетителей парка Эспланада с 29 июля возобновили свою сезонную работу два культурно-исторических объекта латвийского архитектора Карлиса Плукснеса — литые бронзовые фонтаны. На фонтанах установлены прожекторы, заменены недельный таймер и сумеречный выключатель.

В Рижской думе напоминают, что парк Эспланада является частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. При восстановлении его визуального образа существующие культурные ценности не нарушаются и не повреждаются.

ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome
ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome
ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome
ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome
ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome
ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome
ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны
Foto: Rīgas dome
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