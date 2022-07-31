ФОТО: В парке Эспланада отремонтировали пешеходные дорожки и включили фонтаны

В рижском парке Эспланаде открыты обновленные пешеходные дорожки, ремонт которых продолжался несколько месяцев. Кроме того на территории парка возобновили сезонную работу два фонтана.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рижское самоуправление, постепенно осуществляя реновацию парка Эспланада площадью семь гектаров, полностью заменило покрытие пешеходных дорожек в трех из семи зон.

На первом этапе было заменено 1224 квадратных метров (дорожка, идущая через весь парк и соединяющая улицу Реймерса с улицей Сколас, и дорожка, ведущая мимо Латвийской академии художеств), на втором этапе — 5868 кв.м (дорожки, идущие от угла бульваров Калпака и Бривибас вдоль фонтанов к памятнику Райнису). Работы выполняла фирма SIA "Roadeks".

Foto: Rīgas dome

"Эспланада — одна из зеленых зон города, которая ежедневно используется множество людей. Но парк уже много лет ассоциируется с выбоинами и износом. Этим летом обновленные пешеходные дорожки позволят парку возродиться в новом качестве. Инвестиции в создание приятного и привлекательного общественного пространства под открытым небом — это инвестиции в Ригу", - подчеркивает председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эдмундс Цепуритис.

Ремонт дорожек, благоустройство парка и озеленение Эспланады будут продолжены.

Foto: Rīgas dome

"В той части парка, где пешеходные дорожки уже восстановлены, для удобства жителей будут расставлены временные скамейки и урны из имеющихся запасов. А элементы капитального благоустройства будут установлены только после утверждения проекта и завершения работ, что ориентировочно может состояться в 2023 году, при получении необходимого бюджетного финансирования", — признает и.о. директора департамента РД Эдийс Пельшс.

Foto: Rīgas dome

Помимо обновленных дорожек посетителей парка Эспланада с 29 июля возобновили свою сезонную работу два культурно-исторических объекта латвийского архитектора Карлиса Плукснеса — литые бронзовые фонтаны. На фонтанах установлены прожекторы, заменены недельный таймер и сумеречный выключатель.

В Рижской думе напоминают, что парк Эспланада является частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. При восстановлении его визуального образа существующие культурные ценности не нарушаются и не повреждаются.

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome