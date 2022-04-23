ФОТО: В Риге проходит митинг “Русский голос против войны”

В субботу, 23 апреля, у памятника Свободы проходит митинг “Русский голос против войны”. Представители русскоязычного сообщества собрались, чтобы выступить против незаконного вторжения Российской Федерации в Украину. Delfi следит за событиями.

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Как сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия, цель митинга — показать, что русскоязычные жители Латвии не идентифицируют себя с режимом Владимира Путина, уважают суверенитет и культуру других государств, а также интегрированы в латвийское общество и ни в коем случае не поддерживают политику насилия.

Собрание началось с минуты тишины, чтобы почтить память жертв войны в Украине. В символ солидарности были исполнены гимны Латвии и Украины.

На мероприятии выступили с речью российская актриса Чулпан Хаматова, режиссер документального кино и организатор Artdocfest Виталий Манский, журналистка Ольга Драгилева, медиатор и экспертка в вопросах разрешения конфликтов Илзе Дженовска и другие.

Ожидается, что мероприятие продлится до 16:00.

Протест организует народное движение "Русский голос против войны", которое объединяет русскоязычных жителей, осуждающих российскую военную агрессию.

Это голос людей, которые берут на себя ответственность, верят в свои силы и не допускают молчание. Основатели движения — русская художница и педагог Виктория Брока и студент и активист Мартин Левушкан.

Мероприятие согласовано с Рижской думой.