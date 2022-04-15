ФОТО: В Риге прошел экуменический Крестный ход
Foto: LETA

В пятницу, 15 апреля в Старой Риге прошел экуменический Крестный ход, который собрал сотни людей. Все они молились за мир в Украине, России, Латвии и во всем мире.

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В этом году экуменический Крестный ход стал уже 16-м по счету. В предыдущие два года он проводился удаленно из-за ограничений, введённых в стране из-за пандемии Covid-19.

Собравшиеся сегодня жители объединились в общей молитве, выслушали рассказы беженцев из Украины, прозвучали рассуждения о ситуации в разрываемой войной стране, были процитированы фрагменты из Библии. Крестный ход по традиции начался у собора Св.Екаба и завершился на Домской площади.

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