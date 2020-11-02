ФОТО: В Риге прошел пикет противников ношения масок
Foto: LETA

Сегодня в шествии против обязательного ношения масок от Ратушной площади до Кабинета министров приняли участие около 80 человек.

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Они несли с собой плакаты с карикатурами и лозунгами против обязательного ношения масок "Человек, не будь овцой — включи мозг", "Нет полицейскому государству", "Сегодня маски, завтра вакцины, послезавтра микрочипы" и др.

Протестующие выкрикивали лозунг "Маскам — нет".

В шествии приняли участие бывший депутат Сейма Валдис Калнозолс и сложившая депутатский мандат Линда Лиепиня. За мероприятием наблюдали примерно 10 сотрудников полиции, которые регулярно напоминали собравшимся о необходимости соблюдать дистанцию.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Кабинет министров Маска Сейма
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