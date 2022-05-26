ФОТО: В Риге прошел пикет в поддержку закона о гражданском союзе
Foto: DELFI

В четверг, 26 мая, недалеко от Сейма собрались участники общества Dzīvesbiedri и союзники. Пикетирующие призвали депутатов парламента поддержать закон о гражданском союзе.

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По наблюдениям DELFI, у собравшихся были плакаты с надписями "Любовь — это любовь", "Равенство — основа демократии, не так ли?", "Все семьи настоящие" и другими. Протестующие также держали большой радужный флаг.

На пикете собралось около 200 человек с плакатами. Время от времени некоторые участники, музыканты и общественные деятели, выступали с речью. Мероприятие прошло спокойно, без каких-либо конфликтов. В толпе замечены некоторые политики, например, член партии Attīstībai/Par! Айгарс Бикше.

Сейм уже поддержал закон о гражданском союзе в первом и во втором чтении. ЧТобы закон был принят, его предстоит поддержать в третьем, окончательном чтении.

Несмотря на то, что внимание общества приковано к законопроекту преимущественно из-за того, что он легализует однополые отношения, фактически документ касается всех людей, вне зависимости от гендера и сексуальной ориентации, состоящих в гражданском союзе. В документе нет упоминания о сексуальной ориентации.

Гражданский союз поможет решить практические проблемы, связанные с ведением совместного хозяйства, распоряжении совместным имуществом и разделе имущества, что становится особенно актуальным при разрыве отношений.

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