ФОТО. В Риге прошло красочное шествие в народных костюмах

4 мая, после двухлетнего перерыва в Риге, в честь 32-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики состоялось шествие в народных костюмах.
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Шествие "Наденьте народные костюмы в честь Латвии!" проводится с 2016 года, но последние два года оно проходило в виртуальной среде из-за ограничений, связанных с пандемией.
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