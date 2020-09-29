ФОТО: В Риге прошло шествие в поддержку Армении и против военных действий в Нагорном Карабахе
Foto: LETA

Во вторник, 29 сентября, общество "Латвийский центр армянской культуры" провело в Риге шествие, требуя немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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Мероприятие собрало порядка 100 участников. Шествие началось от памятника "Хачкар" возле Бастейкалнса, откуда собравшиеся направились к посольству Азербайджана, а затем — посольству Турции.

Люди держали в руках плакаты, на которых указывалось, что Армения не желает войны, а виновниками новой эскалации являются Азербайджан и Турция.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участницей которого является и Россия. В то же время член НАТО Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

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