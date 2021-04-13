ФОТО: В Риге во время Covid-19 военный атташе РФ устроил вечеринку и показывал соседям неприличные жесты
Foto: DELFI Aculiecinieks

В конце марта во дворе одного из частных домов в Кенгарагсе прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности — участвовало порядка 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Как свидетельствуют фотографии свидетелей и проверенная Delfi информация, хозяином выступил военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым стражи закона в итоге уехали, не предприняв никаких действий. Сам же военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты, что было ими заснято.

ФОТО: В Риге во время Covid-19 военный атташе РФ устроил вечеринку и показывал соседям неприличные жесты
Foto: DELFI Aculiecinieks

Представитель Муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане подтвердила Delfi, что 27 марта на адрес в Кергарагсе было получено сразу два вызова за незаконное собрание и возможное нарушение ограничений по Covid-19. На первый вызов в итоге первой приехала Госполиция, а на второй, примерно через час — уже полиция самоуправления.

Как пояснила Грейдане, "в рамках своих полномочий, осмотрев двор частного дома, нарушений выявлено не было". В Госполиции также подтвердили, что информация о возможном противозаконном собрании была в тот день получена.

ФОТО: В Риге во время Covid-19 военный атташе РФ устроил вечеринку и показывал соседям неприличные жесты
Foto: DELFI Aculiecinieks

"Полиция отреагировала и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась — по прибытии полицейских во дворе находились лишь члены одного домохозяйства", — указала представитель Госполиции Анце Розите.

Однако свидетели указывают, что полиция не входила в дом, где укрылись остальные участники вечеринки. По окончании отдыха они разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.

ФОТО: В Риге во время Covid-19 военный атташе РФ устроил вечеринку и показывал соседям неприличные жесты
Foto: DELFI Aculiecinieks
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

33

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения