ФОТО. В Ригу прибыл американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius

В четверг, 15 сентября, в Рижский порт с запланированным визитом прибыл американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117).

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Находясь в порту, корабль и его команда проведут встречи с гражданскими и военными представителями Латвии с целью укрепления отношений между двумя странами.

Американские моряки также посетят Ригу, познакомятся с латвийской культурой и пообщаются с местными жителями.

"Наше пребывание в Риге служит напоминанием Латвии о том, что мы полностью поддерживаем альянс НАТО и страны Балтии", — сказал командир корабля, капитан-лейтенант Аарон Арки.

"Я рад посетить страну, которая демонстрирует такое стремление и решимость в Балтийском регионе, о чем свидетельствует визит президента Левитса в Украину на этой неделе. Я и моя команда рады побывать в Латвии", — добавил Арки.

Ранее Ригу посетили десантный корабль ВМС США класса Wasp USS Kearsarge (LHD 3) и ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51).