Фото: в Ригу прибыл один из крупнейших военных кораблей США

Во вторник в Рижский порт вошел один из крупнейших кораблей американских военно-морских сил USS Kearsarge. Это произошло во время запланированного визита в порт, в том числе для того, чтобы символизировать единство и солидарность НАТО.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Судно длиной более 250 метров движется по акватории Рижского порта при помощью буксиров. Его визит в порт произошел после участия в международных военных учениях в Балтийском море.

USS Kearsarge — первое за 20 лет судно такого типа, которое участвует в учениях в Балтийском море. Задача корабля, который также является флагманом 22-го морского экспедиционного корпуса на Балтийском море — обеспечение безопасности в морском регионе.

"Мы впервые в этих водах, так что это не только памятное, но и очень волнительное событие", — говорит командир Kearsarge капитан Том Фостер.

На корабле можно размещать и использовать различные летательные аппараты, например MV-22 Osprey с изменяемым углом наклона несущего винта. Такие самолеты используют для дальних перевозок сил спецопераций, а также для того, чтобы снабжать подразделения при любых погодных условиях.

В последние месяцы в Балтийском море прошло несколько учений при участии этого корабля, например, отрабатывались возможности взаимодействия с вооруженными силами Швеции и Финляндии, которые активно начали свой путь к вступлению в НАТО после начала войны в Украине.

"Военно-морской флот США выполняет свои задачи в международных водах практически по всему миру, часто мы находимся на небольшом расстоянии от российских кораблей. В этих миссиях такое тоже случалось, но могу сказать, что эти случаи были безопасными и профессиональными с обеих сторон", — говорит командир группы боевой готовности USS Kearsarge капитан Аарон Келли.

Экипаж десантного корабля армии США составляет более 2000 человек, но он может одновременно перевозить до 1500 человек. Рига — последний порт стран Балтии, где пришвартовался корабль. В конце мая он был в Таллинне, а в конце августа — в Клайпедском порту.