ФОТО: В Старой Риге начал в тестовом режиме работать рождественский базарчик

В субботу, 26 ноября, в тестовом режиме начал работать рождественский базарчик на Домской площади.
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27 ноября на Домской площади зажгут главную ёлку Риги, и тогда же официально откроется рождественский базарчик. Там будут продаваться товары местных ремесленников и домашняя еда, а также будут выступать музыканты.
26 ноября базарчик работает в тестовом режиме.
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