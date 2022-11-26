ФОТО: В Старой Риге начал в тестовом режиме работать рождественский базарчик
Foto: LETA

В субботу, 26 ноября, в тестовом режиме начал работать рождественский базарчик на Домской площади.

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27 ноября на Домской площади зажгут главную ёлку Риги, и тогда же официально откроется рождественский базарчик. Там будут продаваться товары местных ремесленников и домашняя еда, а также будут выступать музыканты.

26 ноября базарчик работает в тестовом режиме.

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