ФОТО. В Украину из Риги выехал гуманитарный конвой с дронами и мотоциклами

В понедельник, 3 июля, из Риги в Украину выехал организованный конфедерацией украинцев Латвии "ВИЧЕ" гуманитарный конвой. В него входят новейшие модели беспилотных летательных аппаратов, вездеход и, впервые, кроссовые мотоциклы, сообщили порталу Delfi в организации.

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Мотоциклы запросили военные 36-й бригады морской пехоты ВСУ имени Михаила Белинского. Кроссовые мотоциклы подходят для езды по неровным покрытиям и бездорожью. Они нужны, чтобы как можно незаметнее добраться до линии огня и доставить боеприпасы — на автомобиле это сделать сложнее, потому что машина большая и в нее легко попасть, отметили в организации.

Также на фронт было доставлено более 40 комплектов летней формы (флисовая куртка, штаны, куртка, которая надевается под бронежилет, две майки, носки и обувь), приспособления для прицела, аккумуляторы для дронов, необходимые для ремонта техники инструменты и другие вещи, запрошенные военными.

В грузе также находится 420 комплектов продуктов питания, 500 банок консервов из оленины, а также коробки с влажными салфетками.

"Грузополучателей у нас много. В первую очередь это защитники Украины — воюющие в рядах ВСУ, Нацгвардии, погранохраны и других структур солдаты. Это те, кто находится на передовой. И, конечно, регулярно поддержка направляется общественным организациям, которые помогают мирным жителям", — пояснила председатель правления "ВИЧЕ" Оксана Сичко.