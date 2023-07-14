ФОТО: верблюжонку в Рижском зоопарке дали имя Бронза

В пятницу, 15 мая, в Рижском зоопарке дали имя детенышу верблюдов, который появился на свет в июне. В роли крестных выступили игроки и тренеры Латвийской хоккейной сборной.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двугорбый верблюжонок родился вскоре после победы хоккеистов над сборной США, принесшей Латвии бронзу Чемпионата мира. В честь этого события было решено связать имя малыша с исторической победой — его нарекли Бронзой.

Верблюжонок родился 6 июня и сейчас, в возрасте одного месяца, он здоров, активен и с удовольствием питается материнским молоком. Для матери Лейлы малыш — первенец, а вот у отца Нисилинскиса в Рижском зоопарке уже подросло несколько отпрысков. Годовалая Мрия не может дождаться, когда ее младший сводный брат будет готов стать ей товарищем по играм.

Прибавление в семействе в Рижском зоопарке в этом сезоне не только у четы верблюдов. Несколько видов оленей тоже произвели потомство. Мальчик Бенджамин родился у маленького оленя пуду. Сейчас малышу уже больше месяца, он весит менее 3 кг и украшен типичными для олененка пятнами. У белолицых оленей тоже прибавление — Графс родился в конце мая, быстро растет и уже переходит с молока матери на взрослую пищу. В оленеводческом вольере также можно увидеть девочку, родившуюся в середине июня и названную Мейей.

Китайская голубая овца впервые родила детеныша в Рижском зоопарке — уже несколько лет здесь живут три самки, но прошлым летом к ним присоединился самец. Ягненка, пожалуй, труднее всего увидеть из всех малышей — мать его оберегает и прячет. Легче увидеть детеныша викуньи, дикого родственника альпак. Зоопарк также приглашает посмотреть на маленьких такинов.

Рыси Дадзе и Рубинс стали родителями близнецов. Маленькие рысята родились в середине мая, и сейчас уже можно увидеть, как они весело играют друг с другом, с мамой или годовалой сестренкой Дорой. Имен у этих малышей пока нет — их традиционно придумывают маленькие жители Екабпилса — города рысей.