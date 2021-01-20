ФОТО, ВИДЕО. Молдаване взрывают в Эстонии банкоматы. Их поймали по дороге в Латвию

Граждане Молдовы устроили в Эстонии несколько взрывов. Докучают они многим европейским странам. Например, в Германии каждый день взрывается как минимум один банкомат, пишет Eesti Ekspress.

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Один из взрывов, устроенных Ионом Одагиу и Марином Морари, произошел перед магазином Sindi Konsum в Пярнумаа. Всего в десяти метрах от места взрыва расположен газовый автомат Alexela, так что худшего удалось избежать лишь чудом.

После взрыва молдаване попытались бежать в Латвию, но на шоссе столкнулись с косулей, в результате чего их транспортное средство получило такие повреждения, что ехать дальше было невозможно. Это помогло полиции задержать преступников и заключить под стражу.

Молдавско-болгарский дуэт Анатолий Терзи и Евгений Юсюмбели, орудовавший в Эстонии двумя годами ранее, был более профессионален. Злоумышленники подорвали один из банкоматов в Ярвамаа и получили в свое распоряжение десятки тысяч евро.

"В этот же день они покинули страну. У нас не было возможности поймать их", — говорит прокурор по особым делам Ляэнеского округа Кайдо Туулемяэ.

Особых следов преступники в Эстонии не оставили и установление их личности заняло довольно много времени, поэтому в международный розыск их объявили лишь в марте этого года. Вскоре полицейские получили информацию, что этот же дуэт "гастролирует" по Европе и недавно пытался взорвать банкомат в Словакии. Задержать мужчин удалось случайно в ноябре прошлого года в Украине, где сейчас они ожидают экстрадиции в Эстонию.

Что касается Одагиу и Морари, то в Эстонии они пытались обокрасть в общей сложности три банкомата. В августе прошлого года они демонтировали переднюю панель банкомата в Саку, но денег так и не достали. В сентябре они вновь вернулись в Эстонию из Латвии и попытались при помощи компьютера взломать банкомат в Рапла, но вновь безуспешно. Согласно имеющейся информации, преступники через Литву и Латвию направились в Польшу. Вскоре, однако, они вернулись в Эстонию и совершили тот самый подрыв в Синди.

В мае прошлого года патруль G4S получил сигнал из офиса частной фирмы, расположенного в деревне Тянассилма в Саку. Охранники отправились на вызов, но наехали на установленного на дороге самодельного "ежа". Позже записи с камеры видеонаблюдения покажут, как трое мужчин при помощи лестницы залезли в офис, выбросили из окна сейф и увезли его. Преступниками оказались граждане Молдовы Василий Дулгер, Иван Филцев и Петр Железогло.

В апреле Дулгер и Флицев были задержаны за воровство в торговом центре Rocca al Mare. Полиция предписала им покинуть страну, но из-за пандемии высылка была отложена. Мужчины тем временем продолжили совершать преступления. За весну и лето они обокрали семь квартир и офисов на общую сумму в более чем 10 000 евро. На 10 июня они запланировали взрыв банкомата Swedbank в Хяэдемеэсте, где их ждало 75 770 евро. Преступники установили на подъездных путях "ежей", а также украли регистрационный знак, который прикрепили к своему Audi. За всеми этими приготовлениями, однако, уже следила полиция, и команда быстрого реагирования K-Komando задержала молдаван прямо с поличным.

Таким образом, за короткое время в Эстонии были задержаны три молдавские группировки, занимавшиеся взрывом банкоматов.

По мнению прокурора Туулемяэ, речь идет об организованной преступности.

"Вряд ли преступники приезжают сюда случайно с компьютером, на котором установлены специальные программы. Вряд ли они сами знают, где в банкомате нужно просверлить дыры и как подсоединить провода", — говорит он, отмечая, что это не только проблема Эстонии, но и всей Европы.

То же самое говорит глава Ляэнеского криминального бюро Нильс Семпельсон.

"Не исключено, что сюда они попадают относительно случайно, но в Европе разных случаев очень много. Во Франции и Германии этой проблеме как минимум три-четыре года", — говорит он.

Что касается Эстонии, в целом здесь ежегодно регистрируется с десяток попыток взлома банкоматов.