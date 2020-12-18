ФОТО, ВИДЕО: Рига стоит в пробках, народ ринулся в торговые центры (обновлено 16:59)

В пятницу днем в Риге образовались серьезные заторы. Народ массово ринулся закупаться, в результате чего у торговых центров образовались пробки.

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В Государственной полиции сообщили, что в курсе сложившейся ситуации и экипажи направляют в том числе для того, чтобы следить за ситуацией в торговых центрах. Полиция призывает жителей быть ответственными, заботиться не только о собственном, но и о здоровье окружающих и не посещать места большого скопления людей.

Šī situācija pie t/c pieprasa, lai pie ieejam dežūrētu @RigasPP un @Valsts_policija, lai palīdzētu kontrolēt situāciju ar cilvēku skaitu. Līdz plkst. 18.00, kad beigsies darbs, vēl var uzspēt. cc: @SandisGirgens @MStakis https://t.co/fRq8yMg0EN — Daniels Bondars (@bondars) December 18, 2020

По данным BalticMaps, пробки образовались на рижских мостах, на улицах Крустабазницас, Чиекуркална 1. линия, Лиелирбес, Маскавас и других.

"Стоит" почти весь центр и часть Пардаугавы, пробки наблюдаются у торговых центров "Riga Plaza", "Spice", "Alfa" и "Depo".

Жители выкладывают фото и видео в социальных сетях.

Matīsa iela sastrēgusi vājprātā. tramvajs gaida Miera ielā. Jāaicina Timrots atrast vainīgās velojoslas. :) pic.twitter.com/y3OVhXJO1y — Kaspars Zandbergs (@Kaspars_Zn) December 18, 2020

Jebkāda ticība nācijas saprātam nupat sabruka, ieraugot kādi sastrēgumi abos virzienos ceļā uz Alfu! — Mārtiņš Gailītis (@MartinsGailitis) December 18, 2020

Из-за пробок опаздывает общественный транспорт



Муниципальный перевозчик Rīgas satiksme сообщает, что из-за пробок опаздывает общественный транспорт. 13 автобус задерживается на час и двадцать минут, 15 и 50 автобусы на час. 2, 8, 31, 53 автобусы на 50 минут, а 18, 23 и 11 троллейбусы опаздывают на 35 минут.

Lūgums ņemt vērā, ka šobrīd pilsētā izveidojušies automašīnu sastrēgumi. Būtiskākie kavējumi ir 13. maršruta autobusiem līdz 1h 20 min., 15.,50. maršruta autobusiem līdz 60 min., 2., 8., 31.,53. maršruta autobusiem līdz 50 min. un 18., 23., 11.maršruta trolejbusiem līdz 35 min. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 18, 2020



Один из очевидцев сообщает, что общественный транспорт, следовавший из Кенгарагса в направлении центра, сегодня днем был переполнен.

В предприятии указали, что Rīgas satiksme использовало практически все свои ресурсы, чтобы обеспечить перевозки в столице. “Работают все водители, на линии выпущены по возможности более вместительные транспортные средства”, - указали в предприятии. Число рейсов не было сокращено. Предприятие призывает каждого включиться и как можно меньше контактировать с другими, а также использовать общественный транспорт только, если нет альтернативы.

Эвакуация и очереди в магазинах



В торговом центре Domina Shopping после обеда была проведена эвакуация. "Сработала сигнализация. Причины известны и устранены", - говорится в сообщение администрации Domina Shopping в Twitter. Через час торговый центр продолжил работу.

Šodien, 18.decembrī, t/c Domina Shopping notikusi evakuācija, jo nostrādājusi trauksmes signalizācija. Iemesli ir zināmi un novērsti. Drīzumā atsāksim darbu.

Šodien strādājam līdz pulksten 23.00. — dominashopping (@DominaShopping) December 18, 2020



В Государственной полиции сообщили, что вызов на улицу Иерикю поступил в 15.28. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в помещении на втором этаже горела батарея, огонь удалось ликвидировать до прибытия VUGD. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 1700 человек.

Многие торговые центры продлили время работы до полуночи, чтобы избежать слишком большого скопления людей.

Как сообщалось, с субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать.

В это время смогут работать магазины, где продаются продукты питания, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.

Также будет разрешена оптовая торговля строительными товарами.

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете.