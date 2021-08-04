ФОТО, ВИДЕО: сотни человек по призыву депутата Гобземса протестуют против "обязательной вакцинации"
Foto: DELFI

В среду, 4 августа, сотни человек собрались у Сейма, протестуя против законопроекта, позволяющего работодателям увольнять работников без сертификата Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Депутат Сейма Алдис Гобземс (Закон и порядок) во время заседания Сейма призывал своих сторонников собраться к 20:00 у Сейма, чтобы протестовать против "принудительной вакцинации".

По наблюдениям Delfi, у Сейма собрались более 500 человек. Около 20:30 собравшиеся отправились в сторону Памятника Свободы, где Гобземс выступил с речью. К тому моменту число участников могло превысить тысячу. После этого протестующие отправились к зданию Кабинета министров. Они требовали отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство), а также скандировали "Распустить Сейм!".

Протестующие перегородили дорогу у правительства. В связи с этим остановилось движение общественного транспорта.

Гобземс вел прямой эфир в своем Facebook. Он сообщил, что против него возбуждено административное дело в связи с собранием. Гобземс заявил, что готов к тому, чтобы против него возбудили уголовное дело. Он призывал присутствующих вести себя мирно и избегать насилия.

Source

www.DELFI.lv

Sharing Options

124

Source

www.DELFI.lv

Tags

Алдис Гобземс Кабинет министров Кришьянис Кариньш Памятник Свободы Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда