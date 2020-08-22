ФОТО, ВИДЕО: В Риге прошел парад классических автомобилей Rīga Retro 2020
Foto: DELFI

В субботу, 22 августа, возле Рижского мотор-музея состоялся ежегодный слет старинных классических автомобилей Rīga Retro, в котором участвовали более 100 различных авто, произведенных с двадцатых по восьмидесятые годы прошлого века.

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Наибольший интерес у посетителей вызвал бронированный RAF, произведенный на базе легендарного микроавтобуса RAF-2203 Latvija. Экипаж этого авто прибыл на место в форме инкассаторов.

Также особого внимания удостоился уникальный советский спорткар "Ленинград", который был собран в 1953 году в Ленинграде мастером автоспорта, механиком Аркадием Бабичем.

После выставки у Рижского мотор-музея колонна автомобилей двинулась к Валмиермуйже. Там, на территории местного замка, у участников слета прошел Конкурс элегантности.

Мероприятие проводилось Латвийским клубом античных автомобилей в сотрудничестве с Рижским мотор-музеем.

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