В пятницу, 16 апреля, в семи городах Латвии стартует трехдневная акция, в рамках которой любой желающий может получить прививку вакциной производства AstraZeneca, отстояв в "живой очереди". По наблюдениям портала Delfi, сегодня с самого утра возле одного из центров вакцинации — ATTA Centrs на ул. Краста в Риге — еще до открытия образовалась большая очередь из желающих.

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По ситуации на 7:45 возле ATTA Centrs стояли порядка ста человек, многие пришли со своими складными стульчиками, пледами и термосами. За 10 минут до открытия центра, в 8:50, очередь выросла до примерно 350 человек. При этом желающие привиться ведут себя спокойно, а за порядком следят сотрудники Муниципальной полиции.

К 11:00 пятницы в Риге, Елгаве и Юрмале вакцину AstraZeneca получили почти 1000 человек, сообщает Бюро вакцинации. В Риге в ATTA Centrs привиты 738 жителей, а в очереди стоят ещё примерно 550 человек. Всего там есть 2000 доз вакцины, отмечает бюро. По нынешним подсчетам, вакцин хватит ещё на два часа работы центра вакцинации.

В 13:00 в Юрмале и Елгаве были закрыты "живые очереди" на вакцинацию. Бюро вакцинации призывает не отправляться в эти центры. Центры возобновят свою работу в 9 утра субботы.

К 13:30 прививку от Covid-19 получили 2200 человек, передает Бюро вакцинации. В рижском ATTA Centrs ещё оставались около 250 свободных доз вакцины.

Около 15:30 Бюро вакцинации сообщило, что на сегодня закрыта очередь в центр массовой вакцинации ATTA Centrs. Центр возобновит работу в 9 утра субботы.

Вакцинация состоится без предварительной записи и прививку получит любой житель, который прибудет в центр массовой вакцинации, пока доступны вакцины. С собой надо иметь паспорт или ID-карту.

В каждом центре будут доступны от 390 до 2500 доз в зависимости от размера центра. Жителей призывают приходить на вакцинацию постепенно, в течение дня.

Если в каком-то из центров вакцинации спрос на вакцины будет ниже, их перевезут в другие центры, сообщает Бюро вакцинации.

Pie Jūrmalas (Nometņu iela 2b) un Jelgavas (Zemgales Olimpiskais centrs) centriem rindu šobrīd nav. Jelgavnieki un jūrmalnieki, izmantojiet iespēju pirms darba iegūt drošības sajūtu! — Vakcinācija Latvijā (@VakcinacijaLV) April 16, 2021

9.00 Jūrmalā ir kādi 30 cilvēki rindā pic.twitter.com/TWIHVMKzsH — Rūdolfs D (@Variants_C) April 16, 2021

16 апреля с 9:00 до 17:00 будут работать три центра массовой вакцинации:

Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,

Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,

Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.

17 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты восемь центров вакцинации:

Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,

Рига, Кипсальский холл, ул. Кипсалас 8,

Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,

Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.

Цесис, бывший магазин Super Netto, ул. Берзайнес 2а,

Лиепая, Лиепайский олимпийский центр, ул. Бривибас 39,

Даугавпилс, Даугавпилсский спортивный комплекс, ул. Парадес 7,

Резекне, концертный зал GORS, ул. Пилс 4.

18 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты два центра вакцинации:

Цесис, бывший магазин Super Netto, ул. Берзайнес 2а,

Даугавпилс, Даугавпилсский спортивный комплекс, ул. Парадес 7.